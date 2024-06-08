Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Фицо: Запад хочет обострить конфликт, разрешая ВСУ бить по России

Фицо: Запад хочет обострить конфликт, разрешая ВСУ бить по России

Решения ряда стран Запада дать добро Украине наносить удары по России показывает их явное желание обострить конфликт.

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