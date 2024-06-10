«Первый житель» Биткоин-Сити покинул Сальвадор

Американец Корбин Киган, который стал первым жителем Биткоин-Сити в Сальвадоре, вернулся в США после более чем двух лет ожидания реализации обещания президента Найиба Букеле о строительстве инновационного города.
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