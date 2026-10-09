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ФедералПресс

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В пяти регионах Приволжья действует угроза воздушных ударов беспилотников ВСУ

В пяти регионах Приволжья действует угроза воздушных ударов беспилотников ВСУ

САМАРА, 9 октября, ФедералПресс. Режим беспилотной опасности утром в пятницу действует в пяти регионах Приволжского федерального округа.

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