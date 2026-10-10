Матч тамбовского "Спартака" с "Рязанью" завершился безголевой ничьей

Сегодня тамбовский футбольный клуб "Спартак" принимал на своем поле команду ФК "Рязань". Игра прошла в рамках Второй лиги дивизиона "Б".
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