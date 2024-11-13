Политика как он...
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Политика как она есть

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Названо условие прощения Галкина* и Макаревича* в России

Названо условие прощения Галкина* и Макаревича* в России

Дрессировщик Эдгард Запашный выразил мнение, что юмористу Максиму Галкину* (признан в РФ иностранным агентом) нужно будет публично попросить прощение перед жителями Донбасса, если он захочет вернуться в Россию.

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