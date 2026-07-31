Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Хмельницком зафиксирован мощный взрыв и вторичная детонация

В Хмельницком зафиксирован мощный взрыв и вторичная детонация

В городе Хмельницкий на западе Украины прогремел мощный взрыв. Как сообщает издание «Инсайдер», опубликовавшее фотоснимки с места событий, в небо поднялся высокий грибообразный столб дыма, а в эпицентре зафиксирована вторичная детонация.

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