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Вадим Рабинович: Эквадор: когда тюремный бунт превращается в политический кризис

Вадим Рабинович: Эквадор: когда тюремный бунт превращается в политический кризис

Хаос творится сейчас в столице Эквадора городе Кито, где вооруженные огнестрельным оружием и гранатами боевики захватили государственный телеканал, не менее 6 тюрем и до четырёх высокопоставленных офицеров полиции.

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