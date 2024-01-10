Вадим Рабинович: Эквадор: когда тюремный бунт превращается в политический кризис

Хаос творится сейчас в столице Эквадора городе Кито, где вооруженные огнестрельным оружием и гранатами боевики захватили государственный телеканал, не менее 6 тюрем и до четырёх высокопоставленных офицеров полиции.
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