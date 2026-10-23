Иван Лизан 23 октября 2026 г., 16:47 Поддержать энергетическую устойчивость, нарастив финансирование программы прямых грантов и субсидий на приобретение ….
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