В Смоленске жители трех улиц останутся без горячей воды

Об отключении горячего водоснабжения сообщили в МУП «Смоленсктеплосеть». 26 ноября с 10:00 до 22:00 часов будет отсутствовать горячая вода по адресам: улица Черняховского, 20 В, 20 Г, 24 А, 24 В, 26 А, 26 Б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Тульский переулок, 7, 9, 12; улица Николаева, 63, 65, 67, 69, 69 А, 71.