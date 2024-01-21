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10 важных советов по безопасности дома за 2022 год

10 важных советов по безопасности дома за 2022 год

От пожаров до грабителей — ваш дом может стать рискованным местом, если вы не будете осторожныСодержать свой дом в чистоте и быть гостеприимным для других людей — это прекрасно, но это не имеет большого значения, если ваш дом небезопасен.

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