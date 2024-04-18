Выдвигать обвинения рано: глава МАГАТЭ не знает, кто бьет по ЗАЭС Евгения КомароваРафаэль Гросси, глава МАГАТЭ или Международного агентства по атомной энергии, выступил на брифинге после заседания Совбеза ООН.
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