Илон Маск: чиновники в США слишком мало работают

Илон Маск, назначенный Дональдом Трампом главой департамента по повышению государственной эффективности, заявил, что лишь 1% американских госслужащих работают полный рабочий день, и предсказал банкротство США из-за растущего госдолга, который к 2034 году может превысить 50 трлн долларов.