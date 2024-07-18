Жители малых городов Ивановской области смогут участвовать в обновленной программе семейной ипотеки под 6%

<p> По поручению Президента России Владимира Путина, «Семейная ипотека» по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома в регионах России продлена до 2030 года.
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