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ФедералПресс

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Вдова участника СВО в Оренбуржье лишилась 15 миллионов рублей из-за мошенников

Вдова участника СВО в Оренбуржье лишилась 15 миллионов рублей из-за мошенников

ОРЕНБУРГ, 11 сентября, ФедералПресс. Жительница Оренбурга потеряла более 15 млн рублей после звонков мошенников, которые представились сотрудниками Минобороны и ФСБ.

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