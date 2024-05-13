Сам себе мастер
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Сам себе мастер

161 533 подписчика

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Свежие комментарии

  • Алексей
    Все производители джинсов видимо тупые,а автор умник,липучку вместо молнии вшил😁😁😁.Да и эта Ваша липучка через нес...Теперь не застеги...
  • Тамара Д
    А чем это деревенская наволочка отличается от городской? Совсем свихнулась!👎Отличная переделк...
  • В С
    👍Теперь кусты смор...

Разбирала шкаф и нашла старые свитеры. Сразу же разрезала и сшила стильные новинки

Разбирала шкаф и нашла старые свитеры. Сразу же разрезала и сшила стильные новинки

Нашли старые свитеры, когда разбирали шкаф? Не спешите отправлять их в мусор. Возможно, вам понравится одна из удачных идей переделки, показанных чуть ниже! Старый свитер — это практически бесплатная ткань, которую можно пустить в дело и получить выгоду.

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Комментарии
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ЕЕ
Елена Елена
Забавляет слово «стильные»😝
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