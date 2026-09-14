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Царьград

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Сальдо объявил о создании 14 пунктов размещения в Херсонской области

Сальдо объявил о создании 14 пунктов размещения в Херсонской области

В Херсонской области к зиме создадут 14 пунктов временного размещения для жителей многоквартирных домов, пожилых и маломобильных граждан, чтобы обеспечить их во время длительных отключений тепла и света.

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