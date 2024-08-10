Подлодки "Амур 950", перспективы на рынке вооружений

Подлодки проекта 677 "Лада" и его экспортной версии "Амур 950" обладают высокими боевыми возможностями при небольшом водоизмещении, что делает их перспективным товаром на рынке вооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ликвидирован замкомандира артиллерийского дивизиона 80-й десантной бригады ВСУ, вторгшейся в Курскую область
- ВС России нанесли удар по пункту дислокации иностранных наёмников - Минобороны
- «Будем гнать до Сумской области»: На Судженское направление зашли группа Аида спецназа «Ахмат» и бригада «Пятнашка»
Свежие комментарии