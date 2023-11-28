«Мы такого давно не видели»: в Петербурге необычайный рост микоплазменной пневмонии у детей

Микоплазма у каждого второго с ОРВИ На прошлой неделе стало известно, что в Китае резко возросла заболеваемость среди детей, больницы переполнены — в большинстве случаев детей поражает атипичная микоплазменная пневмония.
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