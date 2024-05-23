Еще 6 подростков в Зарайске получили первые паспорта

В Зарайске шестерым подросткам вручили главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Торжественная церемония прошла у одной из главных достопримечательностей города — Водонапорной башни, построенной в 1916 году.
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