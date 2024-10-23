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Al-Monitor: США подкупили Израиль, чтобы уберечь Ближний Восток от полномасштабной войны

Al-Monitor: США подкупили Израиль, чтобы уберечь Ближний Восток от полномасштабной войны

Ответ Тель-Авива на недавнюю ракетную атаку Ирана затянулся. Но, вероятно, в этом есть заслуга не здравого разума или сдержанности еврейского государства, а обыкновенная банальная алчность и шантаж со стороны партнера Соединенных Штатов.

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