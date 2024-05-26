Патриаршее Богослужение в Главном храме ВС РФ: прямая трансляция

Сегодня, 26 мая 2024 года, в неделю 4-ю по Пасхе, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил Российской Федерации.