Часть жителей Петрозаводска останется без электричества

Сотрудники «Прионежской сетевой компании» проведут неотложные работы на объектах энергетики в столице Карелии Сотрудники «Прионежской сетевой компании» проведут неотложные работы на сетях в отдаленных районах Петрозаводска на этой неделе.
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