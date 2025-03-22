В Петербурге умер бывший вице-президент союза туриндустрии РФ Корнеев

Бывший вице-президент Российского союза туриндустрии, экс-глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев умер в возрасте 55 лет, сообщил в своем Telegram-канале действующий председатель комитета Евгений Панкевич.
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