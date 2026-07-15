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В Барнауле расследуют незаконное удержание подростка в гараже

В Барнауле расследуют незаконное удержание подростка в гараже

2 июля Алексею Панченко позвонил 15-летний сын. Подросток рассказал, что неизвестный мужчина погнался за ним на улице Антона Петрова, где он гулял с подругами, схватил его и запер в гараже на территории частного дома.

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