В Барнауле расследуют незаконное удержание подростка в гараже

2 июля Алексею Панченко позвонил 15-летний сын. Подросток рассказал, что неизвестный мужчина погнался за ним на улице Антона Петрова, где он гулял с подругами, схватил его и запер в гараже на территории частного дома.
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