Кремль:«Если Москва подвергнется удару немецкого оружия, мы немедленно ударим по Берлину»

а по другим можно ведь в Москве люди и чиновники живут. а в других городах рабы. по ним можно. какие дешёвые обещания.

Alex Nемо

Пора уже начинать выжигать всю электронику западнее российской границы. Возможности для этого есть и это могут подтвердить жители например Воронежа и Брянска, где, после массового налёта уркаинских беспилотников, полетела домашняя электроника (телевизоры, компьютерная техника, даже умные электроплиты и микроволновки!) в результате использования оружия электронного подавления против них (беспилотников).