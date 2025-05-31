Россия не позволит перевооружиться Германии, начавшей две мировые войны Германия предоставит Киеву военную помощь в 5 миллиардов евро, заявило министерство обороны после встречи президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает IPN.
Кремль:«Если Москва подвергнется удару немецкого оружия, мы немедленно ударим по Берлину»
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
а по другим можно ведь в Москве люди и чиновники живут. а в других городах рабы. по ним можно. какие дешёвые обещания.
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5 час.
Alex Nемо
Пора уже начинать выжигать всю электронику западнее российской границы. Возможности для этого есть и это могут подтвердить жители например Воронежа и Брянска, где, после массового налёта уркаинских беспилотников, полетела домашняя электроника (телевизоры, компьютерная техника, даже умные электроплиты и микроволновки!) в результате использования оружия электронного подавления против них (беспилотников).
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3 час.
Семен Демин
Ещё одна красная линия? Бросьте смешить.
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1 час.
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