Кремль:«Если Москва подвергнется удару немецкого оружия, мы немедленно ударим по Берлину»

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
а по другим можно ведь в Москве люди и чиновники живут. а в других городах рабы. по ним можно. какие дешёвые обещания.
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5 час.
Alex Nемо
Пора уже начинать выжигать всю электронику западнее российской границы. Возможности для этого есть и это могут подтвердить жители например Воронежа и Брянска, где, после массового налёта уркаинских беспилотников, полетела домашняя электроника (телевизоры, компьютерная техника, даже умные электроплиты и микроволновки!) в результате использования оружия электронного подавления против них (беспилотников).
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3 час.
Семен Демин
Ещё одна красная линия? Бросьте смешить.
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1 час.
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