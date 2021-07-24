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Миллионы китайцев призвали искать истоки коронавируса в американской секретной лаборатории

Миллионы китайцев призвали искать истоки коронавируса в американской секретной лаборатории

Битва между Китаем и Западом по вопросу происхождения COVID-19 снова в разгаре. В Пекине отказались от участия в новом расследовании ВОЗ и призвали в поисках корней пандемии коронавируса расследовать американский секретный объект Форт-Детрик.

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