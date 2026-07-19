Антон Слепышев: «С удовольствием еду и в Екатеринбург, и в «Автомобилист». Клуб ставит высокие задачи, мне знакомы требования, поэтому ожидания самые хорошие»

Нападающий Антон Слепышев высказался о своем переходе в «Автомобилист» из «Динамо». – С какими ожиданиями вы переходите в «Автомобилист»? Чего ждете от, может быть, Екатеринбурга? – В Екатеринбурге тоже, скажем так, уже много лет строится команда и большие ожидания, большие задачи.