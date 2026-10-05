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В Польше заявили о необходимости получить от Украины отчет о судьбе полученных от ЕС средств

В Польше заявили о необходимости получить от Украины отчет о судьбе полученных от ЕС средств

Украина должна представить Польше детальный отчет о судьбе переданных ей миллиардов евро и военной техники.

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