Народное ополчение послужило гарантом безопасности в дни Крымской весны, — Шеремет

Для народного ополчения дни Крымской весны были самыми напряженными – фактически вновь созданным формированиями пришлось взять на себя функции правоохранительных органов, в том числе, во время проведения мартовского референдума.
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