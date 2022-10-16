Царьград

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Адвокат: Существует две категории повесток о мобилизации в России

Адвокат: Существует две категории повесток о мобилизации в России

Повестки в России делятся на две категории. Об этом "Радио 1" заявил адвокат Константин Ерохин. В 90% людям выдают вторую категории повесток, в которых граждан информируют граждан о необходимости явки в мобилизационных пункт для сверки документов.

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