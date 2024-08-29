Какой сегодня день: 30 августа

Сегодня, 30 августа, во всём мире отмечаютДень рождения электрического пылесоса. В этот день в начале XX века, а именно в 1901 году англичанин Хьюберт Сесил Бут получил первый патент на электрический пылесос.
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