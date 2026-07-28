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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стоунз прилетит в Милан в четверг и подпишет контракт с «Интером»

Джон Стоунз в ближайшее время должен присоединиться к « Интеру ». По информации инсайдера Фабрицио Романо , в четверг 32-летний защитник, покинувший «Манчестер Сити» в качестве свободного агента, прилетит в Италию.

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