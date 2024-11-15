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Трамп пообещал, что приложит максимум усилий для завершения конфликта на Украине

Трамп пообещал, что приложит максимум усилий для завершения конфликта на Украине

По мнению американского лидера, стоит работать очень усердно, чтобы положить конец боевым действиям, и он на это способен, но многое будет зависеть от готовности сторон к переговорам.

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