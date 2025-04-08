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Певица Апина поздравила Овечкина с рекордом и назвала его героем

Певица Апина поздравила Овечкина с рекордом и назвала его героем

Вадим Тараканов/ТАСС, Eric Thayer/AP/TASS Певица Алена Апина поздравила российского нападающего ХК "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с рекордом в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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