Певица Апина поздравила Овечкина с рекордом и назвала его героем

Вадим Тараканов/ТАСС, Eric Thayer/AP/TASS Певица Алена Апина поздравила российского нападающего ХК "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с рекордом в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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