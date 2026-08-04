НАША ЛОСИНКА
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НАША ЛОСИНКА

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Библиотека на Ярославке приглашает на бесплатные встречи и мастер-классы

В библиотеке №59 на Ярославском шоссе, 117, каждый может найти занятие по душе. Для посетителей всех возрастов здесь регулярно проходят бесплатные мероприятия: лекции, встречи с интересными людьми, развивающие кружки и творческие мастер-классы.

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