Вечный огонь Пискаревского мемориального кладбища доставили в Главный храм ВС РФ

Частицу Вечного огня с Пискаревского мемориального кладбища перевезли в Главный храм ВС РФ. Перевозка осуществлялась на бронеавтомобиле «Тигр», в специально оборудованной переносной газовой лампаде, разработанной АО «Мосгаз» для обеспечения сохранности пламени.
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