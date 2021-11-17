Стив Нэш: «Пока мы не играем на уровне претендентов на титул»

Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш после поражения в домашнем матче от «Голден Стэйт» (99:117) отметил, что его команда на данный момент по уровню игры не входит в элитную категорию претендентов на чемпионство.

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