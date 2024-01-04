Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 045 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Это указание сверху: мигрантов максимально НЕ  ТРОГАТЬ,  чтобы "не испортить отношения со государствами Средней Азии"..."Русские начнут з...
  • Владимир Барышев
    Кого угрозы этой дурной шалашовки, испугают таких же шалашовок вроде Кудрявцевой и Бузовой?  Да гнать их всех из Росс...Ивлееву достали: ...
  • лина любимцева
    А НАМ РАЗВЕ РАЗРЕШЕНО ЗАЩИЩАТЬСЯ?!!🥶"Русские начнут з...

Ивлееву достали: Она угрожает покинуть Россию из-за эскалации скандала с вечеринкой. "Это не пустые угрозы, я сейчас максимально серьезна!"

Ивлееву достали: Она угрожает покинуть Россию из-за эскалации скандала с вечеринкой. "Это не пустые угрозы, я сейчас максимально серьезна!"

Avia.pro - Новости Настя Ивлеева на Грани: Угроза Покинуть Страну Известная российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева выражает угрозу покинуть Россию на фоне непрекращающегося скандала, связанного с её недавней "голой вечеринкой".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vnesterov1960 Нестеров
Скатертью дорога. Смотри, не возвращайся.
Ответить
14 час.
Юрий Зубков
Плати и в путь!
Ответить
10 час.
Владимир Барышев
Кого угрозы этой дурной шалашовки, испугают таких же шалашовок вроде Кудрявцевой и Бузовой?  Да гнать их всех из России и  воздух чище будет!
Ответить
8 мин.

Картина дня

наверх