Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Окружных учебных центрах ВВО округа завершились выпускные экзамены

В Окружных учебных центрах ВВО округа завершились выпускные экзамены

За время теоретической и практической подготовки молодые специалисты изучили такие воинские дисциплины, как тактическая, огневая, инженерная, разведывательная, военно-медицинская, топографическая, физическая подготовки.

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