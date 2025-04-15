В Окружных учебных центрах ВВО округа завершились выпускные экзамены

За время теоретической и практической подготовки молодые специалисты изучили такие воинские дисциплины, как тактическая, огневая, инженерная, разведывательная, военно-медицинская, топографическая, физическая подготовки.
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