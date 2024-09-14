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Reuters: ВСУ планируют бить дальнобойным оружием по военным складам РФ

Reuters: ВСУ планируют бить дальнобойным оружием по военным складам РФ

Киев передал Вашингтону и Лондону цели для ударов по России западным дальнобойным оружием. Об этом сообщает Reuters «Украина предоставила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены, если им позволят», - сообщили источники агентства.

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