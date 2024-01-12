МИД России выступил против ударов США по Йемену

Атаки Соединенных Штатов по территории Йемена являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН, а также пренебрегают международным правом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии