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МИД России выступил против ударов США по Йемену

МИД России выступил против ударов США по Йемену

Атаки Соединенных Штатов по территории Йемена являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН, а также пренебрегают международным правом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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