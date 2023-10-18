Однозначно одобряем. Что думают владивостокцы о создании в стране зоополиции

Экономически активных граждан из Владивостока опросили на тему «Нужна ли в России зоополиция?». Как оказалось, подавляющее большинство горожан одобряют такую инициативу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на итоги опроса SuperJob.
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