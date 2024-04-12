Секреты русских космонавтов: 10 простых привычек сохранят молодость надолго Алиса БронскаяКак космонавты должны пройти сложный отбор, чтобы отправиться в космос, так и каждый из нас должен пройти свой собственный отбор в заботе о своем здоровье.