Русские лишили ВСУ командного пункта. Хватило нескольких "умных бомб"

Истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении. Наши асы использовали для этого объемно-детонирующие авиабомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции, сообщили в Минобороны России.