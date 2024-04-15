Русские лишили ВСУ командного пункта. Хватило нескольких "умных бомб"

Истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении. Наши асы использовали для этого объемно-детонирующие авиабомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции, сообщили в Минобороны России.
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