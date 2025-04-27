Число пострадавших при взрыве в порту в Иране увеличилось до 1139

REUTERS/Mohammad Rasoul Moradi/IRNA/WANA Количество пострадавших в результате взрыва в морском порту на юге Ирана увеличилось до 1139, сообщила представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани в социальной сети X.
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