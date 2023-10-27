Под Самарой в результате столкновения большегрузов погиб человек

Дорожное происшествие случилось на территории Исаклинского района.Как информирует ГУ МВД России по Самарской области, вечером 26 октября водитель грузовика ГАЗ двигался со стороны районного центра в сторону трассе М-5.
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