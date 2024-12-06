Ковальчук обвинил «Википедию» во лжи

Ковальчук: «Википедия» не разрешает внести коррективы в данные о смерти Велихова Интернет-энциклопедия «Википедия» опубликовала ложную информацию о месте смерти российского академика Евгения Велихова и не разрешает внести коррективы в статью об ученом.
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