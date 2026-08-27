Психологи уверены - начало учебного года тяжело дается большинству учеников

Каждый год конец лета для миллионов семей означает одно: пора готовиться к школе. После трёх месяцев беззаботных каникул, когда режим сна сместился, а учебники пылятся на полках, возвращение к школьному ритму часто становится стрессом не только для детей, но и для родителей.