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Аргументы недели

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Психологи уверены - начало учебного года тяжело дается большинству учеников

Психологи уверены - начало учебного года тяжело дается большинству учеников

Каждый год конец лета для миллионов семей означает одно: пора готовиться к школе. После трёх месяцев беззаботных каникул, когда режим сна сместился, а учебники пылятся на полках, возвращение к школьному ритму часто становится стрессом не только для детей, но и для родителей.

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