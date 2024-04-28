Глава Заксобрания Ямала поздравил работников скорой помощи с праздником

На Ямале стараются уделять особое внимание улучшению условий работы для сотрудников скорой помощи. Об этом в профессиональный праздник службы рассказал председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.
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