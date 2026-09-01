«Все надежды на перемены рухнули»: Поплавская пришла в ужас от «Новой волны» с Леонтьевым и песнями Пугачёвой

Телеканал "78" «Новая волна – 2026» обескуражила актрису Яну Поплавскую. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» назвала фестиваль крахом надежд на обновление эстрады и культуры.
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Ужасная "Новая волна", как ее выпустили на телеэкраны (деньги делают все)...
Прежде всего, надо наХ перетрясти ВЕСЬ "типа канал нтв".
Вот откуда всё это "сыпется".
В любом случае, ну Киркоров, ну старый п...дун Леонтьев, но они хоть поют.
КАКОГО ... там делает косорожий Ревва?
К слову о министре. Какой культуры мы ждём при вот этой?
Наш министр культуры полная дебилка!
Почему так много людей, которые хотят, чтобы все слушали только ту музыку, которую они сами любят? Нравится кому-то "Монеточка" с кем там еще... да бога ради. Нравится Киркоров и К. -тоже самое. Пусть все поют и каждый выбирает свое. Нет "правильных" и "неправильных" песен. Есть только некоторые зрители, считающие себя пупом земли, которые точно знают что именно нам дозволено услышать.
А я и не смотрела, так как в рекламных роликах мелькали Именно те, которыми возмутилась автор. Я за обновление...молодыми!!!)))